В Саратовской области отменили школьные линейки 1 сентября. Такое решение принял губернатор региона Валерий Радаев.
Заявление он сделал на совещании с зампредом Ириной Седовой и и.о. министра образования Еленой Нерозей. Они обсуждали готовность образовательных учреждений к учебному году.
По словам Радаева, в первую очередь в школах нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
Это целый комплекс, включающий термоконтроль на входе, усиленную обработку помещений, локализацию мест учебы.
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области
Он добавил, что главная цель — избежать распространения коронавируса среди учителей, родителей и школьников.
Радаев подчеркнул, что в регионе до сих пор запрещены массовые мероприятия, поэтому традиционных школьных линеек 1 сентября не будет.
Ранее мы писали, что в российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года.
Видео: Instagram / @radaev_v.v
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