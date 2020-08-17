В первую очередь в школах нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

В Саратовской области отменили школьные линейки 1 сентября. Такое решение принял губернатор региона Валерий Радаев.

Заявление он сделал на совещании с зампредом Ириной Седовой и и.о. министра образования Еленой Нерозей. Они обсуждали готовность образовательных учреждений к учебному году.

По словам Радаева, в первую очередь в школах нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Это целый комплекс, включающий термоконтроль на входе, усиленную обработку помещений, локализацию мест учебы. Валерий Радаев, губернатор Саратовской области

Он добавил, что главная цель — избежать распространения коронавируса среди учителей, родителей и школьников.

Радаев подчеркнул, что в регионе до сих пор запрещены массовые мероприятия, поэтому традиционных школьных линеек 1 сентября не будет.

Ранее мы писали, что в российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года.

Видео: Instagram / @radaev_v.v