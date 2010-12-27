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В Саратовской области мать пыталась задушить своего 8-месячного ребенка
Сегодня, 15:13
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MShaffter

В Саратовской области мать пыталась задушить своего 8-месячного ребенка

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Состоявшийся суд отправил женщину на 12,5 лет в колонию.

В Саратовской области женщина отправится в колонию на 12,5 лет за попытку убийства собственного младенца.

Следствием и судом установлено, что в Балаково 2 ноября 2018 года около 8 часов 32-летняя женщина  с целью лишить ребенка жизни, завернула тело и голову восьмимесячного малыша в одеяло, села на него и начала душить. На крики женщины своему ребенку прибежала соседка и спасла малыша.

Ребенок был доставлен в больницу, женщину задержали. На мать было заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство малолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Состоявшийся суд признал женщину виновной по данным статьям и вынес приговор: 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Сейчас малыш воспитывается в приемной семье. 

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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