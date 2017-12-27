В Саратовской области 4 человека погибли в ДТП с грузовиком

Появились подробности жуткой аварии у города Энгельс, в которой погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки.

Жуткая смертельная авария произошла накануне вечером, 23 января, около Энгельса Саратовской области.

Сообщается, что за рулем "десятки" был 28-летний молодой мужчина. Грузовиком "Вольво" управлял 36-летний водитель. Столкновение легковушки и большегруза произошло около 23 часов в 14 километрах от Энгельса. Водитель ВАЗ 2110 не пропустил грузовик и допустил столкновение транспортных средств. В результате мощного удара легковушку превратило в груду деформированного железа Водитель и три его пассажира погибли на месте трагедии.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Фото: ВК, пресс-служба УГИБДД по Саратовской области