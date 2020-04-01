В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков. Это произошло из-за объявленного ранее введения пропускного режима. Местные жители выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Фотографии и видео очевидцы публикуют в сообществе "Типичный Саратов".
На фото видно, что большинство людей без масок, дистанцию они не соблюдают. Многие пришли с детьми, так как их не с кем оставить.
На получение пропускных документов власти Саратова выделили всего один день — 1 апреля. Этим фактом сильно возмущены саратовцы. Они пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он, в свою очередь, поручил решить проблему губернатора региона Валерия Радаева.
Володин отметил, что нельзя, решая одну проблему, создавать ещё большую.
Ранее были названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.
Видео: Вконтакте / Команда Навального | Саратов
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