В Саратове полицейский застрелил надоевшую жену, а тело закопал

Мужчина хотел уйти к другой женщине. Суд отправил женоубийцу вв колонию на 12 лет.

В Саратовской области состоялся суд над бывшим полицейским, который застрелил жену.

Как сообщают региональные следственные органы, в мае 2019 года 35-летний полицейский захотел уйти к другой женщине и замыслил убить нынешнюю 37-летнюю супругу, которая работала врачом. Для этого он в начале мая положил в машину обрез и лопату.

28 мая муж встретил жену с работы и позвал прогуляться по лесному массиву, где выстрелом в голову убил надоевшую жену. Затем взял лопату и захоронил женщину. После содеянного мужчина заявил о пропаже жены и помогал ее искать. Но мужа заподозрили в убийстве и вскоре задержали. В ходе грамотно спланированных действий следователям удалось раскрыть все детали убийства, и дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Накануне, 18 февраля, стал известен вердикт суда: бывший полицейский проведет 12 лет в колонии строгого режима.

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