Видео из Самарской области: Мужчина рассказал, как убил 3-месячную дочь утюгом из-за плача

Погибшую девочку положили в пакет и выбросили.

В городе Октябрьск Самарской области пьяный отец убил 3-месячную дочку утюгом.

Региональные следственные органы по Самарской области сообщают, что 15 февраля местные жители города Октябрьск нашли на улице пакет с телом младенца. Вскоре были найдены родители ребенка, который погиб от черепно-мозговой травмы. По подозрению в убийстве задержан 34-летний мужчина, отец малышки.

На допросе мужчина признался, что в ночь с 7 на 8 февраля он укачивал дочь на руках, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мать малышки готовила ей еду на кухне. В попытках успокоить дочку, мужчина ходил по комнате взад вперед и в какой-то момент выронил младенца из рук на пол. Затем поднял и снова начал укачивать. Плач не прекращался, тогда мужчина взял в руки утюг и ударил им в темечко крохе.

Ни мать, ни отец "скорую" не вызвали и легли спать. Утром родители обнаружили, что дочь умерла. Тело положили в пакет и выбросили на улицу.

В ходе расследования уголовного дела будет также дана правовая оценка действиям матери и действиям или бездействиям органов опеки. Уточняется, что мужчина регулярно злоупотреблял алкоголем, а женщина была лишена родительских прав на 3х старших детей.

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