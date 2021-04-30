В Саратове 90-летняя ветеран пообещала ударить Володина палкой

Женщина призвала депутата разобраться с проблемами России.

В Саратове 90-летняя ветеран пообещала ударить Вячеслава Володина палкой, если председатель Государственной Думы не разберется с проблемами в стране. Этот момент попал на видеотрансляцию, в которой депутат прогуливался по российскому городу. На улице к мужчине подошла пожилая женщина, которая решила поговорить с ним о жизни.

Вот сейчас у нас инфляция 5,8%, а у меня там "гробовые" лежат под 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей. Такая огромная территория, такие богатства, а люди сидят без газа. Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. Просто плакать хочется. пенсионерка из Саратова

Пенсионерка призвала Володина "не врать". Она заявила, что в России много лет люди воруют, врут и молятся Богу. на протяжении 15 минут пенсионерка рассказывала политику о своей позиции по ситуации в стране. Анна Александровна раскритиковала деятельность Владимира Жириновского, а также поинтересовалась у парламентария, где Володин берет деньги на реализацию проектов для Саратова.

Кабмин прогнозирует инфляцию в 4-4,5% в России по итогам года.

Видео: Telegram / Baza