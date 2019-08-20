Видео из Саранска: Пьяный отец пытался выбросить из окна 5-месячного ребенка

Участковый перелез на балкон второго этажа и спас малышку.

В Саранске полицейские и пожарный спасли 5-месячного ребенка, которого пьяный отец грозился выбросить с балкона.

Как сообщают в соцсетях, родители 5-месячной девочки отмечали ее крещение несколько дней. Допившийся глава семейства выгнал из дома жену, затем начал выбрасывать с балкона вещи и бытовую технику. Под балконом собрались люди, которые вызвали полицию. Затем мужчина появился на балконе с ребенком на руках и грозился выбросить дочь с балкона.

Мать ребенка стояла под балконом и умоляла не убивать ребенка. Участковый Василий Мартынов смог забраться на балкон и спасти девочку. Ему помогали сержант полиции Виктор Ковальчук и заместитель начальника службы пожаротушения Руслан Алукаев. Спасенную девочку передали медикам, мужчину задержали.

Как сообщают СМИ, у мужчины несколько судимостей за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее: После убийства младенца в Красноярске возбуждено уголовное дело о халатности органов опеки. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил 4-месячного ребенка с балкона. Младенец от полученных травм умер.

Видео: HUE