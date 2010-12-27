В Саранске не успевают установить камеры к ЧМ-2018

В Мордовии проблемы с подготовкой к Чемпионату мира по футболу.

В Мордовии снова появилась проблема с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает Телеграм-канал "Мутко против".

Компания "Ростелеком" является основным претендентом на организацию системы безопасности в Саранске. Однако руководство отказалось от участия в подготовке к ЧМ-2018. Причина заключается в том, что компания почти 3 года не может получить с местных чиновников 500 млн рублей за проект "Безопасный город".

Однако при этом "Ростелеком" был готов участвовать в торгах, но просил от чиновников банковскую гарантию в резмере 44 млн рублей. Чиновники в свою очередь ее предоставить не смогли и тендер на установку видеонаблюдения был сорван - всё техническое задание готовилось именно под "Ростелеком".

Теперь ближайшие торги будут только в конце марта. Организаторы считают, что никакие камеры к сроку (20 апреля) установить не удастся. В лучшем случае камеры будут установлены к июню или уже после Чемпионата.