В Петербурге завершился VI фестиваль #ВместеЯрче

Фестиваль стартовал 27 сентября. За это время горожане могли узнать, как экономить воду, как правильно выбросить лампочку и многое другое.

Месяц назад, 27 сентября, перед Комплексом главной станции петербургских городских водопроводов на Шпалерной улице бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Михаил Артамонов и директор Центра энергосбережения города Татьяна Соколова дали старт VI Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Петербурге.

За месяц горожанам рассказали, как экономить воду, как правильно выбросить лампочку, что такое энергоэффективный дом, какие энергосберегающие технологии применяются на энергетических объектах города и другое.

Также участники проявили интерес к челленджу "Энергосбережение – это МЫ!", к которому присоединились более 500 участников, среди которых такие крупные компании города.

В ходе фестиваля участников познакомили с объектами, связанными с городской энергетикой. Желающие побывали на предприятиях ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и СПб ГБУ "Ленсвет", узнали больше об истории города. Всего по экскурсионному маршруту прогулялись более 30 тысяч человек.

Были также проведены поэтический и фотоконкурсы, профориентационная встреча для студентов.

Фото: #ВместеЯрче Санкт-Петербург / Вконтакте