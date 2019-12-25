В Петербурге после обысков задержали замдиректора "Ленэнерго" Горячева

В отношении Горячева возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

После обысков в "Ленэнерго" в Петербурге задержали замгендиректора по капитальному строительству Алексея Горячева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Отмечается, что Горячев проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Оно касается завышения стоимости контракта при работах на "Зенит Арене". В 2015-2016 годах при прокладке кабеля к стадиону порядка 70 миллионов рублей исчезли в цепочке посредников, проводящих работы. На данный момент решается вопрос об избрании Горячеву меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что в администрации Красносельского района ведутся обыски.

Фото: lenenergo.ru