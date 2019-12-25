В Петербурге после обысков задержали замдиректора "Ленэнерго" Горячева

После обысков в "Ленэнерго" в Петербурге задержали замгендиректора по капитальному строительству Алексея Горячева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Отмечается, что Горячев проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Оно касается завышения стоимости контракта при работах на "Зенит Арене". В 2015-2016 годах при прокладке кабеля к стадиону порядка 70 миллионов рублей исчезли в цепочке посредников, проводящих работы. На данный момент решается вопрос об избрании Горячеву меры пресечения.
Ранее мы рассказывали, что в администрации Красносельского района ведутся обыски.
Фото: lenenergo.ru
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