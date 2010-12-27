В Петербурге за граффити на вагоне электропоезда мужчина может получить три года колонии

Молодой человек нанес рисунок в стиле "граффити" на корпус вагона электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники Балтийского линейного отдела МВД задержали гражданина, который, по мнению правоохранителей, испортил имущество транспортной инфраструктуры. Местный житель нанес "граффити" на корпус вагона электропоезда. В своей работе мужчина использовал аэрозольные баллоны с краской.
Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Петербуржец может получить срок лишения свободы до 3 лет.
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