В Петербурге за граффити на вагоне электропоезда мужчина может получить три года колонии

Сотрудники МВД задержали гражданина, который, по мнению правоохранителей, испортил имущество транспортной инфраструктуры.

Молодой человек нанес рисунок в стиле "граффити" на корпус вагона электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Балтийского линейного отдела МВД задержали гражданина, который, по мнению правоохранителей, испортил имущество транспортной инфраструктуры. Местный житель нанес "граффити" на корпус вагона электропоезда. В своей работе мужчина использовал аэрозольные баллоны с краской.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "вандализм". Петербуржец может получить срок лишения свободы до 3 лет.

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