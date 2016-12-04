В Санкт-Петербурге выберут самую красивую студентку

В рамках конкурса "Студенческая краса" примут участие девушки от 17 до 25 лет

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщает, что в г. Санкт-Петербург пройдёт конкурс "Студенческая краса 2018". Участницы будут состязаться за звание самой красивой и талантливой студентки Петербурга. Выступить в рамках конкурса могут девушки от 17 до 25 лет, обучающиеся на очной и очно-заочной формах обучения в учреждениях высшего и среднего профобразования. Всем желающим необходимо отправить заявку до 21 марта 17.00 на электронную почту: massevent.dm@mail.ru

В рамках конкурса 21 марта в 18:00 состоится организационное собрание, 22 марта с 17:00 пройдёт 1 этап отборочного тура, 23 марта с 19:00 – 2 этап. После чего 10 выбранных финалисток продолжат подготовку к финалу. Во время подготовки для участниц пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, дефиле, позирование, а также состоится фотосессия.

Финал конкурса "Студенческая краса 2018" состоится 28 марта в 18:00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга, расположенном на Новоизмайловском проспекте 48.

Фото: szgmu.ru