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В филармонии Шостаковича состоится концерт в память о жертвах холокоста
Сегодня, 13:12
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nastya960

В филармонии Шостаковича состоится концерт в память о жертвах холокоста

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На концерт смогут прийти абсолютно все желающие.

В Санкт-Петербурге в память о жертвах холокоста 5 февраля пройдет проект "Желтые звезды". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Так 5 февраля в восемь часов вечера в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет концерт "Желтые звезды". Прийти на него смогут все жалеющие совершенно бесплатно. Проект проходит уже пятый раз.

На сцене выступят Полина Осетинская (фортепиано), Елена Ревич (скрипка) и Академический симфонический оркестр филармонии.

 Фото: Петербургская филармония им. Шостаковича 

 

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Теги: день памяти жертв холокоста, филармония шостаковича, холокост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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