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В Петербурге в крещенских купаниях приняли участие почти 40 тыс. человек
Сегодня, 15:51
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В Петербурге в крещенских купаниях приняли участие почти 40 тыс. человек

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Обошлось без происшествий.

Почти 40 тыс. петербуржцев приняли участие в крещенских купаниях. По словам председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольги Аришиной, обошлось без происшествий.

За двое суток в купель окунулись 39 835 человек. Безопасность на 21 купели обеспечивали 213 спасателей и 28 единиц техники. Спасатели также следили за неофициальными купелями.

Отмечается, что специалисты не допустили нештатных ситуаций и серьезных происшествий. Горожане подошли к празднику ответственно.

В Ленобласти же без несчастных случаев не обошлось.

Фото: Piter.tv

Теги: крещенские купания, мчс, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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