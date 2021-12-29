В Петербурге в крещенских купаниях приняли участие почти 40 тыс. человек

Обошлось без происшествий.

Почти 40 тыс. петербуржцев приняли участие в крещенских купаниях. По словам председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольги Аришиной, обошлось без происшествий.

За двое суток в купель окунулись 39 835 человек. Безопасность на 21 купели обеспечивали 213 спасателей и 28 единиц техники. Спасатели также следили за неофициальными купелями.

Отмечается, что специалисты не допустили нештатных ситуаций и серьезных происшествий. Горожане подошли к празднику ответственно.

В Ленобласти же без несчастных случаев не обошлось.

Фото: Piter.tv