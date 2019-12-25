В Петербурге уничтожат 1000 заражённых роз

К такому решению пришел собственник партии.

В четверг, 24 февраля, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили Piter.tv о зараженной партии роз.

Должностное лицо управление провело контроль ввоза импортной партии цветов, которая следовала из Латвии в адрес петербургской компании. В розах обнаружили живые имаго насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Специалисты ФГБУ "Ленинградская МВЛ" установили, что имаго подтвердили принадлежность особо опасному карантинному объекту – Западному цветочному (калифорнийскому) трипсу.

С заявления собственника тысячу роз уничтожат.

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