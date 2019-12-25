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В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, разыскиваемого за совершение кражи
Сегодня, 14:19
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, разыскиваемого за совершение кражи

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Росгвардейцы задержали мужчину, а затем доставили его в 18 отдел полиции.

Накануне около 23:10 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Петербурга около одного из домов на улице Литераторов задержали гражданина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда увидели подозрительного прохожего. Мужчина заметил патрульный автомобиль и ускорился, позже попытался скрыться во дворе соседних домов. Патруль остановил мужчину, проверил документы. Оказалось, он находится в федеральном розыске за кражу, которую совершил в Архангельской области, а также уже был судим за аналогичное преступление. 

Задержанного доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, кража, петербург, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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