В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, разыскиваемого за совершение кражи

Росгвардейцы задержали мужчину, а затем доставили его в 18 отдел полиции.

Накануне около 23:10 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Петербурга около одного из домов на улице Литераторов задержали гражданина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда увидели подозрительного прохожего. Мужчина заметил патрульный автомобиль и ускорился, позже попытался скрыться во дворе соседних домов. Патруль остановил мужчину, проверил документы. Оказалось, он находится в федеральном розыске за кражу, которую совершил в Архангельской области, а также уже был судим за аналогичное преступление.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv