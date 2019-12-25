В Петербурге состоялось гашение художественной марки "С Новым годом!"

На почтовой марке изображена стилизованная снежинка на основе рисунка победителя всероссийского конкурса Светланы Токаренко из Петербурга.

В четверг, 9 декабря, в Петербурге прошла церемония гашения художественной марки "С Новым годом!" в почтовом отделении 191125 на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе Почты России.

Северная столица стала одним из 15 городов России, где прошла такая церемония. На почтовой марке изобразили стилизованную снежинку на основе рисунка победителя всероссийского конкурса Светланы Токаренко из Петербурга.

Также дополнительно к выпуску почтового блока издали конверты первого дня. Отмечается, что специально для процедуры гашения изготовлен художественный штемпель с надписью и фиксированной датой (9 декабря 2021 года).

Поскольку специальный штемпель будет доступен только один день, мы наблюдаем большой интерес к ним со стороны филателистов. В дальнейшем почтовая продукция с уникальным оттиском может стать как коллекционным экземпляром, так и прекрасными памятным новогодним подарком. заместитель директора по почтовому бизнесу в Северо-Западном макрорегионе АО "Почта России" Александр Меленчук

Тираж художественной марки, распространяемый в отделениях Почты России, составляет 300 000 штук, номинал – 24 рубля.

Церемонии гашения прошли в Великом Устюге, Калининграде, Мурманске, Воронеже, Самаре и других городах.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"