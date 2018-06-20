В Санкт-Петербурге состоится предкастинг в новый сезон шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

Участников в шоу отбирают лучшие хореографы страны, а наставниками в разных сезонах становятся Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель.

В Санкт-Петербурге 20-21 апреля состоится предкастинг 6 сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ – не просто телевизионный конкурс. За пять лет существования проект научил россиян разбираться в танцевальных стилях, убедил, что современный танец – это настоящее искусство, доказал, что танцы могут быть смыслом жизни. Пресс-служба канала ТНТ.

Участников в шоу отбирают лучшие хореографы страны, а наставниками в разных сезонах становятся Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. В новых выпусках появляются участники предыдущих сезонов – в качестве хореографов и в качестве партнеров по сцене.

ТНТ - это канал возможностей, а "ТАНЦЫ" - история про талант, самореализацию и исполнение мечты. Об успешности проекта лучше всего говорят факты: телевизионные рейтинги, количество и география участников, зарождение широкого интереса к танцевальной культуре в России и за её пределами. Перед запуском каждого сезона мы бросаем себе амбициозный вызов - сделать новый сезон ещё лучше и качественнее, чем предыдущие. Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ.

Чтобы попасть на шоу, необходимо заполнить анкету и прийти на предкастинг, который пройдет с 20-21 апреля.

Фото: пресс-служба канала ТНТ.