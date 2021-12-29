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Петербургские росгвардейцы задержали вора в Адмиралтейском районе
Сегодня, 11:50
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Петербургские росгвардейцы задержали вора в Адмиралтейском районе

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Задержанного доставили в 77 отдел полиции.

В час ночи в пятницу, 14 января, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Петербурга задержали гражданина, который в гипермаркете на набережной Обводного канала украл товары. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Персонал магазина заметил, что покупатель через кассу пронес без оплаты алкоголь стоимостью 2600 рублей, и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. На место в течение нескольких минут прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя на месте происшествия.

В массовой аварии на Киевском шоссе погиб человек.

Фото: Piter.tv

Теги: адмиралтейский район, петербург, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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