Петербургские росгвардейцы задержали вора в Адмиралтейском районе

Задержанного доставили в 77 отдел полиции.

В час ночи в пятницу, 14 января, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Петербурга задержали гражданина, который в гипермаркете на набережной Обводного канала украл товары. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Персонал магазина заметил, что покупатель через кассу пронес без оплаты алкоголь стоимостью 2600 рублей, и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. На место в течение нескольких минут прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя на месте происшествия.

В массовой аварии на Киевском шоссе погиб человек.

Фото: Piter.tv