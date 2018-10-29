Юный повар уснул в электричке "Санкт-Петербург – Мга" и лишился брендового телефона

Злоумышленник дезинформировал потерпевшего, чтобы отвести от себя подозрения. Его удалось задержать.

В Санкт-Петербурге раскрыта кража брендового гаджета у юного повара, уснувшего в электричке. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В полицию обратился студент колледжа пищевых технологий с заявлением о том, что в электропоезде сообщением "Санкт-Петербург - Мга" у него пропал телефон брендовой марки. Молодой человек возвращался в ночное время домой после вечерней подработки. Студент уснул с телефоном в руках, а когда проснулся, его уже не было. Один из пассажиров сказал молодому человеку, что видел, как некий мужчина убегал по платформе с его мобильным.

Позже полицейские установили, что вором и "участливым попутчиком" оказался один и тот же человек. Телефон вернули пострадавшему. Возраст подозреваемого - 32 года, уроженец города Иваново.

Ранее в Невском районе злоумышленник украл мобильный телефон в супермаркете.

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