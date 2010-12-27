В Санкт-Петербурге прошел смотр мотоциклистов в погонах

В Санкт-Петербурге прошла проверка мототехники отряда УГИБДД к исправному выполнению служебных обязанностей. На сегодняшний день группа состоит из двадцати пяти мотоциклов.
Деятельность отряда началась еще два года назад. Подобные отделы осуществляют контроль и предотвращают появление ДТП гораздо лучше, нежели отделы с автотехникой.
Сейчас в распоряжении УГИБДД Петербурга находится 25 служебных мотоциклов, за которые отвечают строевые и территориальные подразделения Госавтоинспекции. Перед открытием мотосезона инспекторы в автошколе Приморского района закончили курсы контраварийной подготовки.
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