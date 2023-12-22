Виновник летнего массового ДТП на юге Петербурга предстанет перед судом

Медицинское освидетельствование показало, что обвиняемый сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

В Северной столице установлена личность виновника массовой аварии, произошедшей летом 2023 года во Фрунзенском районе. Как уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель престанет перед судом.

Напомним, что 3 июня примерно 8:40 на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы столкнулось 12 автомобилей. Пострадало 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, его расследование окончено.

Как выяснили оперативники, виновником ДТП является 36-летний водитель крупнотоннажного грузового автомобиля "Iveco Trakker", который ранее был неоднократно судим. Двигаясь в сторону Пражской улицы, он решил перестроиться в левую полосу, но не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося в попутном направлении "Opel Vectra" и столкнулся с ним. После этого большегруз выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал аварию с участием ещё одиннадцати авто. В результате четыре человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Еще девять пострадавших получили повреждения и травмы различной степени тяжести, из них двое несовершеннолетних, которым на момент аварии было по 6 и 16 лет (пассажиры УАЗ "Патриот").

В процессе расследования обвиняемый свою вину не признавал и ссылался на техническую неисправность тормозной системы грузовика. В результате проведения комплекса процессуальных мероприятий данная версия была опровергнута. Элементы тормозной системы большегруза изъяты и исследованы экспертами ЭКЦ ГУ МВД России. В результате установлено, что каких-либо технических неисправностей в тормозном механизме не было. А вот медицинское освидетельствование показало, что обвиняемый сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Именно под действием запрещенных веществ водитель грузовика не смог выдержать безопасную дистанцию при движении транспортных средств, что и стало причиной столкновения.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Пока обвиняемый будет дожидаться решения под стражей.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь петербургская полиция задержала более 3 тыс. иностранных граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти