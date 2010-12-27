В Санкт-Петербурге подорожали автомобили с пробегом

В Санкт-Петербурге самыми популярными автомобилями с пробегом стали машины старше 7 лет.

В Санкт-Петербурге выросла стоимость машин с пробегом. В среднем стоимость автомобилей поднялась на 11%, то есть 673 тыс. рублей. Это на 38% выше средней цены по России в целом.

Спросом по-прежнему пользуется "АвтоВаз", а самым популярным возрастом автомобиля считается 7 лет. В третьем квартале текущего года петербуржцы больше всего интересовались машинами старше 7 лет, при этом средняя цена запроса составила 328 тыс. рублей. Примерно на этом же уровне петербуржцев интересуют машины возрастом 4-5 лет при средней цене 836 тыс. рублей. Кроме того, машины до трех лет также пользуются спросом, но гораздо меньшим. Основная цена этих машин - 1,43 млн рублей.

Фото: Пресс-служба "Авито"