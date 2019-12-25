В Петербурге пациентам с ВИЧ отказывают в вакцинации от КОВИД

В Комздраве объяснили, в каких случаях такие пациенты могут столкнуться с отказом.

Организация "Пациентский контроль" и ассоциация "Е.В.А." сообщили, что в Петербурге врачи некоторых поликлиник и пунктов вакцинации отказывают в прививке пациентам с ВИЧ. В городском Комитете по здравоохранению отметили, что знают об этом и объяснили, в каких случаях инфицированный человек может столкнуться с отказом. Об этом пишут "Невские Новости".

В Комздраве заявили, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к проведению вакцинации от коронавируса. Напротив, пациентам с ВИЧ нужно делать прививку в первую очередь из-за ослабленного иммунитета.

При этом если на вакцинацию приходит пациент с ВИЧ, врач обязан задать ему три вопроса: принимает ли терапию? Подавлен ли вирус? И какое количество CD4 клеток? В Комитете объяснили, что если пациент не пьют терапию, не знает клеток и свою вирусную нагрузку, то врач должен направить его за справкой в Центр СПИД.

Ранее мы писали, что у вакцинированных пациентов не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии.

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