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В Петербурге открылась выставка в честь 100-летия Главного военно-политического управления Минобороны
Вчера, 11:35
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nastya960

В Петербурге открылась выставка в честь 100-летия Главного военно-политического управления Минобороны

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Экспонаты находятся в Военно-историческом музее.

В Петербурге 15 мая открывается выставка "И комиссары в пыльных шлемах". Экспозиция приурочена к 100-летнему юбилею Главного военно-политического управления Министерства обороны России. Экспонаты находятся в Военно-историческом музее. Об этом сообщают организаторы.

Политические комиссары появились в армии в 1917 году, однако, должность была утверждена фактически только после прихода к власти большевиков. В экспозиции представлены вещи, которые помогут узнать больше об обязанностях политработников и замкомандиров. На выставке есть фото, оружие, снаряжения и многое другое.

Помимо этого, на выставке представлена экспозиция, рассказывающая о создании Главного военно-политического управления  Вооруженных сил РФ в 2018 году.

Фото: artillery-museum.ru

Теги: военно-исторический музей, минобороны, экспозиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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