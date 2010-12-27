В Санкт-Петербурге откроется "Музей ядов"

Выставка будет открыта с 16 марта по 24 апреля в галерее Anna Nova

Илья Федотов-Федоров, автор выставки расскажет на "ядовитой" выставке о существующих видах яда. На выставке будут представлены как химические, так и животные и растительные яды, а также "яды современности".

Илья относит к современным ядам массовые коммуникации, лже-новости и всю информацию, которая является потенциально-опасной для человека. К такой информации он причисляет телевещание и журналы. По мнению автора, этот "яд" может испортить здоровье людей не хуже обыкновенных химических веществ. Автор выставки подразумевает в подобной информации неправильные диеты, негативные ежедневные новостные сводки, лечение из интернета.

В экспозиции будут представлены визуальные элементы ядовитых растений и животных, обереги и артефакты средневековья, а также тексты с описанием самых опасных диет и сомнительные способы самолечения из интернета.

Выставка пройдёт с 16 марта по 24 апреля в галерее Anna Nova на улице Жуковского.

Фото: pixabay