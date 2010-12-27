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В Санкт-Петербурге образовательные и дошкольные учреждения закрываются на карантин
Вчера, 19:00
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nadiputintseva
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В Санкт-Петербурге образовательные и дошкольные учреждения закрываются на карантин

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Виной всему вспышка гриппа и ОРВИ.

В Санкт-Петербурге в связи с участившимися случаями заболевания детей гриппом и ОРВИ в нескольких учреждениях ввели карантин.

По информации регионального управления Роспотребнадзора,  в пяти школах Северной столицы ввели карантин на семь суток. Также внеплановые каникулы появились в трех группах детсадов.

Известно, что за прошлую неделю доля заболевших гриппом составила 23%, остальные 77% заболели респираторными заболеваниями.

На данный момент общая заболеваемость находится не на эпидемическом уровне. 

Теги: грипп , карантин в школе , новости спб , орви
Категории: Новости СПб Происшествия

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