В Санкт-Петербурге образовательные и дошкольные учреждения закрываются на карантин

Виной всему вспышка гриппа и ОРВИ.

В Санкт-Петербурге в связи с участившимися случаями заболевания детей гриппом и ОРВИ в нескольких учреждениях ввели карантин.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в пяти школах Северной столицы ввели карантин на семь суток. Также внеплановые каникулы появились в трех группах детсадов.

Известно, что за прошлую неделю доля заболевших гриппом составила 23%, остальные 77% заболели респираторными заболеваниями.

На данный момент общая заболеваемость находится не на эпидемическом уровне.