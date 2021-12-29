В Петербурге наградили росгвардейца, спасшего утопающего

Рядового наградили медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".

В Петербурге военнослужащего по призыву специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии рядового Вадима Циулина наградили медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах", сообщили ведомства.

Медаль вручил в торжественной обстановке заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Денис Ермаков.

Известно, что 7 июля 2021 года в Вельске (Архангельская область) к отдыхающему на берегу реки Вадиму Циулину подбежал ребенок и рассказал, что его отец, переплывая реку, почувствовал себя плохо и начал тонуть. Рядовой бросился его спасать: поднял на поверхность воды не подающего признаков жизни мужчину и вытащил его на берег. До прибытия медиков Циулин оказал пострадавшему помощь, он пришел в создание.

Своими действиями Вадим Циулин предотвратил гибель человека

Фото: пресс-служба Северо-Зап адного округа Росгвардии