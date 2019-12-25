В Купчино мужчина ударил 13-летнюю девочку за громкий смех в магазине

У пострадавшей на губах была кровь, болели зубы.

В Купчино разыскивают мужчину, который ударил 13-летнюю девочку за громкий смех у кассы в магазине. В сети появилось видео с моментом происшествия.

Инцидент произошел днем 5 апреля в магазине во дворе дома №104/2 на Будапештской улице. На записи видно, как две девочки подошли к кассе, смеялись и что-то обсуждали. В какой-то момент к одной из них подошел мужчина и ударил по лицу. У пострадавшей на губах была кровь, болели зубы.

При этом продавец, ставший свидетелем вопиющей ситуации, никак не отреагировал. Ударивший школьницу мужчина спокойно покинул магазин, больше его не видели. Мама девочки попросила местных жителей рассказать, знают ли они обидчика.

Пост вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Одни накинулись с критикой на мужчину, ударившего девочку, другие заявили, что "просто так никто бить не будет".

Ранее мы писали, что в Петергофе госпитализировали девочку, упавшую с высоты.

Видео: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано