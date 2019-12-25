Мошенники потратили украденные у пенсионера деньги в интернет-магазинах

Житель Колпино не сразу заметил опустевший счет на карточке.

Днем 21 октября в полицию Петербурга обратился 70-летний житель Колпино. Как стало известно Piter.TV, мужчину крупно обокрали мошенники.

В течение нескольких дней в августе неизвестные преступники похитили с карты пенсионера свыше 95 тысяч рублей. Украденные деньги пошли на оплату товаров в интернет-магазинах "Wildberries" и "Lamoda". По словам пожилого петербуржца, он нечасто пользуется картой – лишь снимает пенсию раз в несколько месяцев, поэтому не сразу заметил опустевший счет. Саму карту мужчина не терял и никому не передавал, а смс-оповещений о расходах и онлайн-приложения у пенсионера нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как мать с сыном украли забытые петербурженкой деньги в банкомате на Уральской.

Фото: pixabay