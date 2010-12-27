В Санкт-Петербурге и Ленобласти в этом году уже сбили 48 велосипедистов

В результате данных происшествий погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок.

С начала 2018 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 48 ДТП, связанных с наездами на велосипедистов. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате данных происшествий погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок. 44 человека получили ранения различной степени тяжести, 15 из них – дети.