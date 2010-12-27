В Санкт-Петербурге и Ленобласти в этом году уже сбили 48 велосипедистов

С начала 2018 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 48 ДТП, связанных с наездами на велосипедистов. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате данных происшествий погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок. 44 человека получили ранения различной степени тяжести, 15 из них – дети.
Действия велосипедистов не должны быть неожиданными для других водителей, они должны двигаться либо по специальным велодорожкам, либо по правому краю проезжей части. Велосипедистам младше 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть дороги. До 14 лет ребёнок может кататься только в специально отведённых местах, где нет автомобилей: парки, велодорожки или площадки во дворах. Малыши и дошкольники до 7 лет должны кататься только в сопровождении взрослых. Велосипед должен быть заметен для автомобилистов, поэтому его нужно оборудовать световозвращателями.
Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области