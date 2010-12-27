В Петербурге 80-летнего инвалида "выкинули" из платной палаты в коридор

Петербурженка пожаловалась на администрацию больницы, которая нарушив договор, разместила пожилого человека в коридоре.

В Санкт-Петербурге 80-летнего инвалида, без объяснения причин, выставили из оплаченной палаты, жалоба поступила 20 декабря на портал "ДоступнаяМедицина.рф".

Инцидент произошел 1 декабря в Городской Александровской больнице, расположенной на улице Солидарности. Девушка пришла проведать своего дедушку, инвалида с энцефалопатией 3 степени и гипертонической болезнью 2 стадии. Когда она пришла, пожилой человек лежал на кушетке в коридоре в полубессознательном состоянии.

Отмечается, что родственники оплатили палату по договору 30 ноября на 7 суток. О перемещении пенсионера в коридор родным не сообщили. Также они рассказали, что личные вещи их дедушки пропали без вести.

Когда пожилого человека нашли в коридоре, в его палате лежала другая женщина, а сотрудники больницы ответили, что поправить ситуацию раньше понедельника нельзя.

По факту случившегося в Министерство здравоохранения Ленинградской области с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. Обратного ответа пока не последовало.