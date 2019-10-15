Кастинг на шоу "Последний герой" в Петербурге

Восемь человек будут отобраны в команду "Новичков", чтобы сразиться с племенем "Чемпионов".

В Петербург едет шоу "Последний герой". Северная столица вошла в топ по количеству заявок на участие в легендарном проекте. Кастинг пройдет 14 ноября в 10:00 в коворкинге "Ясная поляна".

Кастинг-группа телеканала ТВ-3 отберет для участия в проекте восемь человек. Они попадут в команду "Новичков", чтобы сразиться с племенем "Чемпионов" – победителями и участниками предыдущих сезонов. По итогам зрительского голосования в него вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Владимир Лысенко, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

"Последний герой" – это российская версия популярного во всем мире шоу, известного под названием Expedition Robinson ("Экспедиция Робинзон") или Survivor ("Выживший"). Две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях.

Участникам кастинга в Петербурге необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://tv3.ru/post/kasting-show-poslednii-geroi.

Фото: пресс-служба телеканала ТВ-3