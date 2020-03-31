В данный момент текст указа дорабатывается.

В Самарской области введён режим полной самоизоляции. Об этом глава региона Дмитрий Азаров заявил на заседании Самарской областной Думы.

Он уточнил, что гражданам всех возрастов категорически не разрешается покидать дома. Исключения: поход в ближайшие продуктовый или аптеку, вынос мусора или выгул собаки.

Проезд на работу будет осуществляться по пропускам, которые выдадут на предприятии. Форму утвердят в ближайшее время.

В данный момент текст указа дорабатывается. Он будет опубликован на сайте правительства Самарской области.

Ранее мы рассказывали, что в Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин.

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