В Самарской области введён режим полной самоизоляции. Об этом глава региона Дмитрий Азаров заявил на заседании Самарской областной Думы.
Он уточнил, что гражданам всех возрастов категорически не разрешается покидать дома. Исключения: поход в ближайшие продуктовый или аптеку, вынос мусора или выгул собаки.
Проезд на работу будет осуществляться по пропускам, которые выдадут на предприятии. Форму утвердят в ближайшее время.
В данный момент текст указа дорабатывается. Он будет опубликован на сайте правительства Самарской области.
Ранее мы рассказывали, что в Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин.
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