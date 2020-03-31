Контролировать соблюдение ограничений будут сотрудники полиции, Росгвардии, казаков и общественников.

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин. Мера подразумевает собой уже полный запрет на передвижение.

Исключение составляют лишь походы в магазин или аптеку. Нововведения копируют те, что были приняты накануне в Москве. Карантин будут действовать с 18:00 31 марта до 5 апреля, но может быть продлён.

Контролировать соблюдение ограничений будут сотрудники полиции, Росгвардии, казаков и общественников. Нарушителям грозит административная ответственность.

Ранее в Новосибирской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.

Видео: YouTube / CoolTimes