В Самарской области в жутком ДТП погибли 3 человека, в том числе ребенок

В сети появились фото и видео с места страшной смертельной аварии в Сергиевском районе.

Страшная авария произошла накануне, 4 марта, в Самарской области в Сергиевском районе.

В 14 часов 50 минут на 1098 километре трассы М-5 "Урал" произошло ДТП. По предварительной версии, 38-летний водитель "Мерседес" нарушил ПДД и допустил столкновение с "Вольво", за рулем которого был мужчина 1960 года рождения. После столкновения двух грузовиков произошло столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которого был мужчина 1979 года рождения.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" погиб. Погиб и водитель легковушки и его дочь 2004 года рождения. Водитель "Вольво" и пассажирка "четырнадцатой" с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу.

ГИБДД продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.

Фото и видео: ВК, Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)