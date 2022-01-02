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В Самарской области продолжают тушить лесной пожар

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В тушении огня участвуют 82 специалиста, 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

В Самарской области продолжают тушить лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Сызранском районе площадь горения составила 7 га. Также отмечается, что площадь, пройденная огнем, составила 288 га. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Угрозы населенным пунктам не ожидается. В тушении огня участвуют 82 специалиста, 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Всего было сброшено 30 тонн воды.

Ранее мы сообщали, что в гостинице в Хасавюрте загорелся мансардный этаж.

Видео: МЧС России

Теги: лесной пожар, мчс россии, самарская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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