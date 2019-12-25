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В Самарской области продлили режим самоизоляции
Сегодня, 14:48
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matveyvn

В Самарской области продлили режим самоизоляции

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В регионе разрешено работать МФЦ, библиотекам, парикмахерским, салонам красоты.

В Самарской области продлили режим самоизоляции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По их словам, указ о продлении режима самоизоляции подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - его продлили до 23 июня.

По-прежнему запрещена работа заведений общепита — за исключением доставки или в режиме "на вынос". До 3 июля продлён запрет на заведения, предполагающих массовые скопления людей — бань, ночных клубов, парков аттракционов, спортивных залов.

В регионе разрешено работать МФЦ, библиотекам, парикмахерским, салонам красоты, а также непродовольственным магазинам площадью не более 400 квадратных метров. Граждане могут совершать прогулки не более двух человек. С 9 июня начали работать ЗАГСы и библиотеки.

Ранее в Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня.

Теги: коронавирус, режим самоизоляции, самарская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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