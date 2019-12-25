В Самарской области продлили режим самоизоляции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По их словам, указ о продлении режима самоизоляции подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - его продлили до 23 июня.
По-прежнему запрещена работа заведений общепита — за исключением доставки или в режиме "на вынос". До 3 июля продлён запрет на заведения, предполагающих массовые скопления людей — бань, ночных клубов, парков аттракционов, спортивных залов.
В регионе разрешено работать МФЦ, библиотекам, парикмахерским, салонам красоты, а также непродовольственным магазинам площадью не более 400 квадратных метров. Граждане могут совершать прогулки не более двух человек. С 9 июня начали работать ЗАГСы и библиотеки.
Ранее в Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня.
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