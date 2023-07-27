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В США заявили, что сроки начала обучения ВСУ применению F-16 еще не определены

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Вашингтон стремится реализовать план по подготовке украинских пилотов в Румынии и Дании.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что сроки начала обучения ВСУ применению F-16 еще не определены. Об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, Вашингтон стремится реализовать план по подготовке украинских пилотов в Румынии и Дании. Кирби отметил, что не может "показать на день в календаре", когда начнется подготовка в каждой из стран. Он также добавил, что могут появиться "другие местоположения".

Ранее Кирби заявил, что США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: вооруженные силы украины, джон кирби, истребители f-16, обучение, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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