В США заявили, что сроки начала обучения ВСУ применению F-16 еще не определены

Вашингтон стремится реализовать план по подготовке украинских пилотов в Румынии и Дании.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что сроки начала обучения ВСУ применению F-16 еще не определены. Об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, Вашингтон стремится реализовать план по подготовке украинских пилотов в Румынии и Дании. Кирби отметил, что не может "показать на день в календаре", когда начнется подготовка в каждой из стран. Он также добавил, что могут появиться "другие местоположения".

Ранее Кирби заявил, что США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида.

Видео: YouTube / CNBC Television