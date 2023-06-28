В США заявили, что поставка нового пакета оружия Украине не связана с событиями в РФ

Патрик Райдер рассказал о предоставлении Киеву техники и оружия на 500 млн долларов.

Решение американского оборонного ведомства и администрации при президенте Джо Байдене предоставить киевскому режиму новый пакет оружия и военной техники на сумму 500 миллионов долларов никак не связано с попыткой вооруженного мятежа в России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 27 июня в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Нет увязки, какой-либо связи...В сухом остатке - нет. У нас имеется процесс, которым мы пользуемся уже какое-то время. Речь идет о части этого процесса. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Дополнительно Патрик Райдер отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, повлияли ли события вооруженного мятежа в России, произошедшие в пятницу и субботу 23 и 24 июня, на размер нынешнего пакета военной помощи Вооруженным силам Украины.

В Пентагоне сообщили, что Остин не контактировал с Шойгу по ситуации с ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / Defense Now