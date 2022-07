Джанет Йеллен призвала ввести "потолок цен" на российские энергоресурсы.

В США заявили, что ограничение цен на нефть из РФ позволит обеспечить мировые поставки. Соответствующее заявление сделала американский министр по финансам Джанет Йеллен, выступая на брифинге с журналистами в преддверии главы профильных ведомств саммита G20, который пройдет в Индонезии. Эксперт прокомментировала возможность введения "потолка" цен на энергетические ресурсы.

Потолок цен на российскую нефть ограничит доходы, поможет обеспечить глобальные поставки нефти. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Чиновница повторила официальную точку зрения американской администрации о том, что специальная военная операция России на Украине негативно сказалась на глобальных процессах, а также ухудшило продовольственный кризис. Джанет Йеллен призвала коллег привлечь Москву к ответственности за экономическую рецессию и гуманитарные последствия.

Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury