Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными

Антон Силуанов рассказал о преференциях по репатриации валютной выручки.

Министерство по финансам России предложило позволить отечественным экспортерам получать валютную выручку наличными средствами. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Силуанов во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Эксперт заметил, что считает также целесообразным отменить обязательную репатриацию валютной выручки.

Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что репатриацией в России называют зачисление денежных средств на валютные счета в отечественных банках. Целью данного механизма является сохранение валюты на внутреннем рынке страны ради того, чтобы ей могли пользоваться компании-импортеры. На текущий момент времени снятие валютных ограничений не имеет должного эффекта на курс национальной валюты РФ..

Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля.

Фото и видео: YouTube / RSPP