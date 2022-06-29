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Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля

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Глава Минфина оценил необходимость влияния правительства РФ на курс рубля.

Российское правительство на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля. Соответствующее заявление сделал глава министерства по финансам Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Маржинальность порядка 12-15% сохраняется, но здесь вопрос не акцизов, а вопрос курса. Потому что курс для экспортеров имеет принципиальное значение.

Антон Силуанов, глава Минфина России

По мнению чиновника, в кабинете министров договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу рубля. Основным моментом в этом вопросе является восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Антон Силуанов заметил, что снятие валютных ограничений также, как и стимулирование импорта, не оказывает влияния на курс национальной валюты.

Правительство изучит влияние курса рубля на металлургов.

Фото и видео: YouTube / RSPP

Теги: антон силуанов, инвервенция, минфин, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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