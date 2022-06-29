Правительство изучит влияние курса рубля на металлургов

Антон Силанов рассказал о необходимости изучить интервенции на валютном рынке.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления курса и стабилизации национальной валюты (рубля). Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Мы готовы пожертвовать, может быть, частью расходов, потому что у нас принцип текущего года - все доходы на расходы. Хотя мы уже, честно сказать, приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт напомнил о том, что часть российских расходов можно будет не проводить, а сверхгазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке.Данное правительственное постановление призвано изменить курс рубля, поэтому будет изучаться на заседании кабинета министров.

Минфин рассмотрит возможность влияния на курс рубля через валюты дружественных стран.

Фото и видео: YouTube / RSPP