В США заявили, что не поменяли позицию и не будут передавать сейчас F-16 Украине

Нед Прайс оценил данные о прибытии летчиков из Украины в США.

А американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не поменяли свою позицию и не будут передавать киевскому режиму в настоящее время боевые самолеты F-16. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник оценил вероятность отправки истребителей-бомбардировщиков для ВСУ. Он добавил, что на текущий момент Пентагон и Белый дом не принимали таких решений.

Изменения в позиции нет. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Таким образом чиновник прокомментировал прессе местные публикации в американских СМИ о прибытии украинских военных летчиков на территорию США. По словам Неда Прайса, в американо-украинском диалоге обсуждаются возможные будущие потребности Вооруженных сил Украины в западном оружии и военной технике.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

