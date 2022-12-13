В США заявили об угрозе законопроекта об иноагентах отношениям Грузии с Западом

Нед Прайс рассказал о том, что под вопросом стоит евроинтеграция Тбилиси в ЕС.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили об угрозе законопроекта об иностранных агентах отношениям Грузии с коллективным Западом. Соответствующее заявление официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Эксперт пояснил, что власти США призывают коллег из Тбилиси уважать свободу собраний или мирных протестов. Госдеп рассчитывает, то все стороны покажут сдержанность и будут избегать эскалации конфликта, станут уважать демократические ценности и верховенство закона. В этом случае, если закон будет принят в Грузии, то это негативно скажется на отношениях страны со стратегическими партнерами и ставит под угрозу европейскую интеграцию Тбилиси в состав Евросоюза.

Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State