В США заявили, что контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии

Ллойд Остин рассказал об обеспокоенности Пентагона из-за деятельности России в Сирии.

Американские власти при президенте Джо Байдене продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения операций в воздушном пространстве Сирии. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник выступил с коллегой по итогам проведенных переговоров в формате "два плюс два" с австралийским министром по обороне Ричардом Марлзом. Также в мероприятии принимали участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр по иностранным делам Австралии Пенн Вонг. Ллойд Остин рассказал, что власти США продолжат взаимодействовать по установленным каналам с Москвой для того, чтобы уведомлять о существующих обеспокоенностях по региону.

Мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности. Ллойд Остин, глава Пентагона

Шеф Пентагона таким образом прокомментировал сообщения СМИ о том, что российские истребители якобы совершают небезопасные маневры в непосредственной близости от беспилотных летательных аппаратов США MQ-9 Reaper. Американские дроны выполняют операции против террористических группировок в регионе.

Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию.

Фото и видео: YouTube / Defense Now