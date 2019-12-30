Стали известны победители премии "Золотой глобус" в 2020 году

Церемония прошла в ночь на 6 января в Лос-Анджелесе.

В номинации "Лучший фильм" победу одержала лента "1917". Ее постановщик Сэм Мендес был удостоен награды, как лучший режиссер.

Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Картина выиграла в номинациях "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" (Брэд Питт) и "Лучшая комедия/мюзикл".

Призы за лучшие драматические роли досталисьХоакину Фениксу ("Джокер") и Рене Зеллвегер ("Джуди") а "Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия "Паразиты".

Видео: YouTube / Madman Films, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures