В США в возрасте 77 лет скончалась звезда бродвейской постановки "Голубой деним" Кэрол Линли

В 1965-м актриса снялась обнаженной для Playboy, в 1972-м получила роль в картине "Приключение Посейдона". В ленте она исполнила песню The Morning After, которая выиграла премию "Оскар".

В США в возрасте 77 лет скончалась актриса и модель Кэрол Линли. Она умерла во сне в своем доме, расположенном в районе Пасифик-Палисейдс в Калифорнии, от сердечного приступа. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Свою карьеру Линли начала в качестве детской модели, и уже в 15 лет она появилась на обложке журнала LIFE. Знаменитой ее сделала главная роль в бродвейской постановке "Голубой деним". В 1959 году она снялась и в одноименном фильме режиссера Филипа Данна.

В 1965-м актриса снялась обнаженной для Playboy, в 1972-м получила роль в картине "Приключение Посейдона". В фильме она спела песню The Morning After, которая получила "Оскар". После 1970-х Кэрол Линли чаще всего можно было увидеть на телевидении, многие знают ее благодаря сериалу "Остров фантазий".

Ранее на Piter.TV: Автор хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон погиб в автокатастрофе.